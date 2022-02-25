Вашингтон, 25 февраля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Члены палаты представителей Конгресса США разработали резолюцию, в которой содержится призыв исключить Россию из постоянных членов Совбеза ООН из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на предварительную редакцию документа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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В документе говорится, что американские законодатели призывают ООН «принять незамедлительные действия, необходимые для внесения поправок в статью 23 устава ООН и исключить Российскую Федерацию из постоянных членов Совета безопасности ООН». По мнению конгрессменов, российская специальная операция якобы угрожает международной безопасности и не совместима со статусом постоянного члена Совета Безопасности организации.

Портал уточняет, что вдохновителем инициативы выступила член Республиканской партии США Клаудии Тенни. Уже несколько конгрессменов публично поддержали резолюцию.