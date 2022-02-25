Токио, 25 февраля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Токийская фондовая биржа 25 февраля открылась ростом основных котировок, после зафиксированного накануне снижения на фоне ситуации на Украине. Это следует из данных крупнейшей в Азии торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Индекс Nikkei, включающий акции 225 ведущих компаний Японии, за первые 15 минут торгов поднялся более чем на 1,00%, до уровня в 26 244 пункта.

Напомним, что в ходе торгов 24 февраля Nikkei понизился на 1,81%.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 февраля ростом, отреагировав на введение против России новых американских санкций.

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