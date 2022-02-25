Токио, , 03:51 — REGNUM Усилить санкции в трёх направлениях в отношении России за спецоперацию на Украине приняли решение власти Японии. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кисида уточнил, что Япония замораживает выдачу виз гражданам России, замораживает активы финансовых учреждений, ограничивает экспорт товарам организациям, связанным с военным сектором.

При этом Кисида не ответил на вопрос о том, возможны ли санкции против России энергетической сфере, либо отключения России от SWIFT. премьер Японии пояснил, что Токио будет действовать в зависимости от ситуации, консультируясь со странами G7 и международным сообществом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпании Японии начали отменять авиарейсы в Москву в связи с началом спецоперации России для защиты населения ДНР и ЛНР.

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