Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Проект закона о поставке на Украину американских вооружений на общую сумму $600 млн планирует согласовать Конгресс США, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 февраля в ходе пресс-конференции.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

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По ее словам, эти средства должны помочь Киеву «вести борьбу». Кроме того, глава палаты подчеркнула, что США якобы заботятся об Украине, предоставляя украинской стороне гуманитарную помощь, а также оборонительные вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила выделить Киеву сумму в размере $3,5 млн на оказание срочной гуманитарной помощи украинскому населению.

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