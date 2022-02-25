Ла-Пас, 25 февраля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Сложившаяся ситуация на Украине стала следствием вмешательства Соединенных Штатов, заинтересованных в военном конфликте с Россией, заявил экс-президент Боливии Эво Моралес на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

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«Мы осуждаем вмешательство США, целью которого было столкнуть Россию и Украину. Европа не должна превращаться в площадку для операций США, направленных против суверенных стран», — заявил он.

Моралес добавил, что выступает за мирное разрешение сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Венесуэлы осудили введенные западными странами санкции против России. Также в Каракасе обвинили США в том, что Украина отказалась выполнять Минские соглашения.