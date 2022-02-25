Южно-Сахалинск, , 04:25 — REGNUM Люди заслуживают свободу и право выбора, а ситуация на Донбассе несомненно требует контроля со стороны России, считает замруководителя регионального отделения «Молодой гвардии» на Сахалине Анастасия Хагурова.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Сегодня все тревожно открывают новости и продолжают надеяться на лучшее. Жутко следить за последними событиями. На протяжении восьми лет люди не живут, а выживают. На территории ЛНР и ДНР проживает и наш народ, ситуация несомненно требует контроля со стороны России.

Президент сказал: «В наши планы не входит оккупация Украины» и призывал не выполнять преступных приказов и сложить оружие вопреки всему. Люди заслуживают свободу и право выбора», — написала в Instagram активистка.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что Украина осталась в одиночестве в военном и геополитическом смысле.