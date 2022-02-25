Москва, , 03:45 — REGNUM Министерство финансов России в рамках открытого конкурса 18 марта 2022 года планирует выбрать подрядчика на многомиллионный контракт. В задачи победителя тендера входит развитие (модернизация) государственной интегрированной информсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет», передаёт ИА REGNUM.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

Исполнитель по контракту должен будет создать подсистемы управления государственными программами, модернизировать подсистемы управления национальными проектами и расширить функциональные возможности подсистемы управления расходами. Завершить работы должны до 30 июня 2022 года.

За услуги готовы заплатить до 773 001 600 рублей.

В техзадании уточняется, что мероприятие направлено на достижение показателей результативности цифровой трансформации.

Напомним, в 2021 году IT-сектор Москвы нарастил платежи по НДФЛ на 24%, до 113,7 млрд рублей.