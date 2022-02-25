Москва, 25 февраля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Министерство финансов России в рамках открытого конкурса 18 марта 2022 года планирует выбрать подрядчика на многомиллионный контракт. В задачи победителя тендера входит развитие (модернизация) государственной интегрированной информсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Исполнитель по контракту должен будет создать подсистемы управления государственными программами, модернизировать подсистемы управления национальными проектами и расширить функциональные возможности подсистемы управления расходами. Завершить работы должны до 30 июня 2022 года.

За услуги готовы заплатить до 773 001 600 рублей.

В техзадании уточняется, что мероприятие направлено на достижение показателей результативности цифровой трансформации.

Напомним, в 2021 году IT-сектор Москвы нарастил платежи по НДФЛ на 24%, до 113,7 млрд рублей.