Брюссель, , 03:36 — REGNUM Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ вызвал посла России в Бельгии Александра Токовинина и довел до дипломата позицию Североатлантического альянса по ситуации вокруг Украины. Об этом замглавы организации написал 24 февраля на своей странице в Twitter.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Джоанэ, он заявил Токовинину о том, что НАТО решительно осуждает специальную военную операцию РФ. Кроме того, заместитель генсека сообщил послу, что Россия якобы таит серьезную опасность для евроатлантической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Североатлантический альянс объявил о развертывании дополнительных военных сил восточной части НАТО.

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