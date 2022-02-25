Челябинск, , 03:35 — REGNUM В арбитраже Челябинской области 10 марта 2022 года будет решаться судьба муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьных столовых «Юность» из города Чебаркуля. Претензии к предприятию на сегодня имеют уже три кредитора, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В базе арбитраже заявление от первого кредитора — ООО «Торговый дом «АСАБИН» — появилось в январе 2022 года с заявленным долгом — более 374 тыс. рублей. Позднее к нему присоединились индивидуальные предприниматели Евгений Семкин и Григорий Фоминых (у каждого претензии на более чем 1,9 млн рублей). Кредиторы настаивают на введении в отношении должника процедуру банкротства — конкурсного производства, минуя наблюдение. Конкурсным управляющим предложен Александр Телицин — участник ассоциации антикризисных управляющих «Содружество».

Третьим лицом в спор пригласили учредителям комбината.

В ЕГРЮЛ комбинат зарегистрирован в январе 1992 года. С 26 октября 2021 года МУП, учрежденное управлением муниципальной собственности администрации Чебаркуля, числится в стадии ликвидации.

По открытым данным, предприятие было поставщиком порядка 45 госконтрактов на общую сумму свыше 41 млн рублей, среди заказчиков — детские оздоровительные лагеря.