Вашингтон, 25 февраля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Кибератак со стороны России в последнее время не было зафиксировано Соединёнными Штатами. Об этом 24 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Журналист задал вопрос о том, не производились ли в последнее время кибератаки против американских компаний со стороны РФ и напомнил о том, что президент США Джозеф Байден заявлял о готовности властей США ответить на любые потенциальные киберугрозы со стороны России.

Псаки пояснила, что в последнее время никаких кибератак со стороны России зафиксировано не было, только прошлые, «за которыми вы и так следили», — указала она журналистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кибератаке на сайты шведского производителя оборудования для видеонаблюдения Axis.