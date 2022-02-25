Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Стало очевидно, что необходимо срочно принимать меры, выразила согласие с решением президента РФ Владимира Путина о спецоперации на Украине руководитель направления жилищная политика в молодежном правительстве Сахалинской области Наталья Подпругина.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Осознавать то, что сейчас происходит любому неравнодушному гражданину нашей страны крайне тяжело. Очевидно, что конфликт с 2014 года развивался из-за милитаристической политики Киева. Восемь лет люди жили в страхе и ужасе, что завтра может не наступить. Сегодня все стало очевидно, что необходимо срочно принимать меры. Президент страны отметил, что обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи», — написала на своей странице в Instagram Наталья Подпругина.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия должна защитить русский народ, живущий на Донбассе, считает руководитель Южно-Курильского отделения «Молодой гвардии» Гафур Галимов.