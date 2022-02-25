Петропавловск-Камчатский, , 03:26 — REGNUM Россия не могла ждать пока потенциальные враги набирали силу. Мировые глобальные события заставили РФ решительно действовать, так прокомментировал решение президента Владимира Путина о начале специальной операции на Украине 24 февраля руководитель Камчатского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Алексей Дроздов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас в мире происходят глобальные события и я считаю, что нашей стране необходимо ответить на угрозу именно сейчас, когда нужно спасать жизни людей из Донбасса, когда на сегодняшний день у нас самое мощное и высокотехнологичное вооружение. Мое окружение разделилось на два лагеря, кто-то поддерживает обращение президента Владимира Путина, а кто-то нет, но в наше время мир не стоит на месте и потенциальные враги набирают силу, поэтому не надо ждать, нужно решительно действовать!», — написал он на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины поддерживают украинское государство, но не готовы включить Украину в состав военно-политического блока НАТО.