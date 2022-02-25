Кишинёв, 25 февраля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Движение поездов из Кишинева в Одессу прекращено комиссией по чрезвычайным ситуациям Молдавии, 25 февраля сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

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Ранее республика закрыла до 4 марта воздушное пространство из-за начала специальной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля парламент Молдавии ввел в стране режим чрезвычайного положения ввел сроком на 60 дней из-за ситуации вокруг Украины.