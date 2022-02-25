Москва, , 08:23 — REGNUM Москве принимают заявки на участие в программе развития стартапов в высокотехнологичных отраслях. Об этом 25 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Речь идёт о третьем наборе программы по поддержке высокотехнологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Приём заявок на него ведёт агентство инноваций Москвы. Подать документы на участие можно до 10 апреля 2022 года. Список резидентов, отобранных экспертным советом, опубликуют 24 мая.

«Программа стартует 1 июня, она рассчитана на пять месяцев. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Наставники и эксперты расскажут, как развить бизнес и вывести его на новый уровень», — сказала Сергунина.

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