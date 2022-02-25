Мытищи, Московская область, 25 февраля, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Находящиеся в собственности Московской области акции АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» планируется реализовать с аукциона 22 марта 2022 года. К покупке желающим предложен пакет акций, составляющий 100% уставного капитала одного из старейших предприятий региона, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера в «Федоскино»

36 962 000 обыкновенных именных бездокументарных акций планируется продать со стартовой ценой 119,861 млн рублей.

Предприятие в ЕГРЮЛ зарегистрировано в марте 2017 года и специализируется на изделиях народных промыслов. По данным ФНС, за 2020 год фабрика получила выручку 16,07 млн рублей. В активе предприятия — девять объектов недвижимости, включая один земельный участок площадью 19 388 га, расположенный в селе Федоскино, а также шесть нежилых зданий и два нежилых помещения по тому же адресу.

Напомним, в текущем году в регионах России планируется реализовать акции десятка типографий и издательств, в том числе тех, которые работают в своей отрасли более 100 лет.