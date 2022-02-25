Веллингтон, , 03:16 — REGNUM Правительство Новой Зеландии приняло решение о введении второго пакета санкций против России из-за специальной операции по денацификации Украины, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее словам, Новая Зеландия решила присоединиться к западным странам, уже объявившим о новых антироссийских санкциях. Согласно новым ограничениям, представителям российских властей, а также другим физическим лицам, которые могут быть связаны со спецоперацией, будет запрещен въезд на новозеландскую территорию.

Кроме того, Новая Зеландия запрещает ввоз товаров из России от компаний, которые могут быть связаны с силовыми ведомствами или военно-промышленным комплексом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Соответствующее решение президент России принял после обращений с просьбой о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.