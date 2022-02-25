Каракас, , 03:08 — REGNUM Власти Венесуэлы осуждают решение западных стран ввести санкции против России. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, опубликованном 25 февраля на сайте ведомства.

Флаг Венесуэлы Jonathan Alvarez C

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В МИД страны уверены, что подобные ограничения нарушают права человека. Кроме того, венесуэльские власти выражают обеспокоенность обострением ситуации на Украине, а также сожалеют о нарушении Минских соглашений со стороны НАТО, в котором изначально виноваты США.

В Каракасе считают, что срыв указанных договоренностей подорвал международное право, помешал добрососедским отношениям между Москвой и Киевом, и привел к возникновению существенных угроз территориальной целостности и суверенитета для России.

В министерстве призывают все стороны конфликта к мирному диалогу, который призван помешать эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США и европейские страны управляют Украиной словно эта страна их колония.

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