Горловка, ДНР, , 03:07 — REGNUM Один мирный житель погиб, ещё пятеро получили ранения в результате массированного обстрела украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба народной милиции ДНР.

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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Украинские военный обстреляли населённый пункт Горловка на территории ДНР. В результате обстрелов в доме на улице Мамедова погиб один мирный житель, ещё шестеро получили ранения.

Кроме того, в населённом пункте Горловка были зафиксированы повреждения остекления трёх жилых домов по улице Чичкана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр города Горловка Иван Приходько заявил о двух погибших и шести пострадавших в результате обстрелов города со стороны украинских боевиков.

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