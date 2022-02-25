Южно-Курильск, Сахалинская область, , 03:05 — REGNUM Россия должна защитить русский народ, живущий на Донбассе, считает руководитель Южно-Курильского отделения «Молодой гвардии» Гафур Галимов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все новости сосредоточены на ситуации на Украине. Наш президент четко прокомментировал: «В наши планы не входит оккупация украинских территорий». Я считаю, что мы должны защитить русский народ, живущий на территории ЛНР и ДНР. Мы должны помочь сохранить дом беженцам, чтобы эти территории оставались их государством, их землёй», — написал в Instagram о спецоперации России молодогвардеец Сахалина.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 22 тыс. человек, в том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны потерпевшими в результате событий в Донбассе с 2014 года.