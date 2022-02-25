Петропавловск-Камчатский, , 02:58 — REGNUM Россия не намерена захватить Украину, а её жителям необходимо самим принять решение без влияния со стороны, так прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации 24 февраля волонтёр Камчатки Анастасия Люлина.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«В 2014 году жители Крыма и Севастополя сами определили своё будущее, поэтому считаю, что жителям Украины также необходимо принять решение без влияние со стороны. И самое главное Россия не ставит себе целью захват Украины, у каждого из нас есть выбор», — написала волонтёр на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о тотальной мобилизации. Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.