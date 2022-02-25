Берлин, , 02:52 — REGNUM Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости увеличить расходы на вооружённые силы (бундесвер) страны. Об этом он сказал вечером 24 февраля, комментируя телеканалу ARD ситуацию вокруг Украины.

Кристиан Линднер Huffingtonpost.de

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По словам Линднера, необходимо признать факт того, что «наши вооружённые силы умудрялись изнашиваться в течение многих-многих лет». А в финансовых планах предыдущего правительства заложено сокращение объёма финансирования бундесвера и на ближайшие годы.

Кристиан Линднер «Снижение расходов на оборону больше не соответствует времени».

Глава немецкого финансового ведомства отметил, что в настоящее время «союзническая оборона также является политическим приоритетом» и финансирование вооружённых сил страны следует увеличить.

Что касается эффективности вводимых против России санкций, Линднер считает, что эффект от них следует ожидать в среднесрочной перспективе. И готовиться к тому, что в качестве ответной меры Россия может экспорт газа.

Кристиан Линднер «Мы долго к этому готовились».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер, министр по делам экономики и проблемам климата Германии Роберт Хабек заявил, что в настоящее время Германия не в состоянии оказать Украине реальную помощь.

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