Москва, , 03:06 — REGNUM В ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины поддерживают украинское государство, но не готовы включить Украину в состав военно-политического блока НАТО.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают, а мы не боимся. Не боимся ничего. Не боимся России. Не боимся говорить с Россией, не боимся говорить обо всём, не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе — мы же сейчас не в НАТО.

Но какие при это у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?

Разговаривать о конце этого вторжения — нужно. О конце этой войне — нужно. Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, от наших героев, от наших сил безопасности, от всех наших защитников, от нашего народа, от нашей мудрости и от всех друзей нашей страны», — заявил Зеленский.

Напомним, что 24 февраля ВС РФ начали спецоперацию по уничтожению военной инфраструктуры Украины после обращения со стороны руководства ЛНР и ДНР.