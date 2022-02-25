Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин должен защитить российских граждан и русскоязычных людей, считает председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Президент России принял решение о специальной военной операции в связи с нарастанием кризиса. Восемь лет мы видим страдания жителей Донбасса и нагнетания русофобских настроений на Украине. Президент России должен защитить российских граждан и русскоязычных людей.

Фактически — это принуждение к миру, чтобы защитить наших соотечественников, которые подвергаются геноциду», — написал Владимир Иконников на своей странице в Instagram.

Читайте также: Россия выступает в роли миротворца — о спецоперации на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выступает исключительно в роли миротворца по просьбе руководства ДНР и ЛНР, а также с целью обезопасить собственные границы, считает председатель молодёжного правительства Хабаровского края Пётр Звягинцев.