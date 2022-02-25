Вашингтон, , 02:44 — REGNUM США готовы принять беженцев с Украины, однако в Вашингтоне надеются, что большинство из них останется в других европейских странах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 24 февраля на брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (сс) The White House

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Она отметила, что американские власти уже на протяжении некоторого времени находятся в контакте со своими партнерами в Европе и ведут с ними консультации по вопросу создания условий, которые необходимы для размещения украинских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля заместитель польского министра внутренних дел и администрации Павел Шефернакер объявил, что правительство Польши готовит восемь пунктов на своей границе для приема беженцев с Украины.

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