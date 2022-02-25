Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Соединенные Штаты плотно контактируют с украинским президентом Владимиром Зеленским и поддерживают его с точки зрения обеспечения личной безопасности, заявил пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки в ходе брифинга.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы не будем углубляться в вопросы безопасности, но мы в контакте с Зеленским, и мы работаем с тем, чтобы предоставлять ему всевозможную поддержку», — заявила она.

Тем не менее Псаки не ответила, готов ли Вашингтон к решительным действиям в случае возможного пленения Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Также он объявил о разрыве дипотношений с Россией.