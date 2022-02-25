Хабаровск, , 02:41 — REGNUM Россия выступает исключительно в роли миротворца по просьбе руководства ДНР и ЛНР, а также с целью обезопасить собственные границы, считает председатель молодёжного правительства Хабаровского края Пётр Звягинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Социальные сети бурно обсуждают видеообращение президента Российской Федерации, в котором говорилось о начале военной операции по защите Донбасса.

Вот уже несколько лет на территории Донецкой и Луганской народных республик творится настоящий беспредел. Безусловно, Россия не могла не отреагировать на безнаказанность происходящих деяний. Тем не менее, сделано это было, в первую очередь, с целью защиты собственных границ.

На просторах интернета началось активное обсуждение действий России, появилось огромное количество вбрасываемой информации.

Друзья, призываю не поддаваться на вбросы, а доверять проверенным и надёжным информационным ресурсам.

Россия выступает исключительно в роли миротворца по просьбе руководства ДНР и ЛНР, а также с целью обезопасить собственные границы», — написал на своей странице в Instagram Пётр Звягинцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия больше не могла терпеть всё, что происходило на Украине — без вмешательства кровопролитие было не остановить. Так прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию 24 февраля лидер «Молодой гвардии» Камчатки, общественник Никита Тихенко.