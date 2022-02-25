Москва, , 03:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что Украина осталась в одиночестве в военном и геополитическом смысле.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Нас поддерживают. Я действительно благодарен каждому государству, которое помогает нам конкретно, а не просто словами. Но есть и другое — мы остаёмся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно — не вижу таких. Кто готов дать гарантию вступления в НАТО? Честно — все боятся» — заявил Зеленский.

Также, по словам украинского политика, он обозначен «как цель №1».

Напомним, что 24 февраля Россия начала серию военных операций на территории Украины по принуждению к миру после обращения о помощи со стороны руководства ЛНР и ДНР.