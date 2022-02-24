Москва, 25 февраля, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Более 22 тысяч человек, в том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны потерпевшими в результате событий в Донбассе с 2014 года. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.

Andrew Butko «Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса

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Начиная с 2014 года СК России возбудил 481 уголовное дело о событиях в Донбассе и на Украине. К ответственности в рамках этих уголовных дел привлекаются 180 лиц, из числа представителей военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений и представители силовых структур.

За весь период следствия было допрошено более 146 тыс. человек. Потерпевшими признаны более 22 тысяч человек, в том числе около 2,4 тыс. детей и подростков.

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