Петропавловск-Камчатский, , 02:31 — REGNUM Россия больше не могла терпеть всё, что происходило на Украине — без вмешательства кровопролитие было не остановить. Так прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию 24 февраля лидер «Молодой гвардии» Камчатки, общественник Никита Тихенко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Никакие соглашения Украина исполнять не будет ни сегодня, ни в будущем. Армия Украины с помощью иностранных наёмников подготовилась к уничтожению жителей Донбасса», — написал он на своей странице в Instagram.

Общественник уверен, что нашим соотечественникам, русскоязычным гражданам, гражданам России, на Украине просто не на кого больше надеяться — «восемь лет их уничтожают при полном равнодушии «цивилизованного мира».

«Терпеть это Россия больше не может. Мы не сможем сами себе простить, если рядом с нами будут убивать таких же русских людей, как мы. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть всё это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами», — прокомментировал Никита Тихенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил о потерях среди украинских военнослужащих.