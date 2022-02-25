Анкара, , 02:29 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines приостановила выполнение рейсов в Белоруссию и Молдавию, 25 февраля сообщается на сайте организации.

Авиакомпания Turkish Airlines

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Так полеты в Белоруссии и в обратных направлениях отменены до 26 февраля включительно, а в случае с Молдавией — до 4 марта включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавские власти закрыли воздушное пространство республики из-за обострения ситуации на Украине.

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