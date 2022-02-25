Москва, , 02:31 — REGNUM Российско-армянские соглашения после прихода к власти Никола Пашиняна потеряли часть своего реального содержания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Положения, которые записаны в декларациях, могут иметь разное наполнение в зависимости как от объективных, так и от субъективных факторов, что хорошо опять-таки видно на примере российско-армянских отношений при разных лидерах. Если при том же Роберте Кочаряне и отчасти при Серже Саргсяне мы реализовывали положения, которые там были записаны, такие, как регулярная сверка часов по внешнеполитической проблематике, поддержка друг друга в международных организациях, то после 2018 года ситуация приобрела другой характер», — сказал эксперт.

Напомним, что Никол Пашинян стал премьер-министром Армении в 2018 года в результате серии массовых антиправительственных акций, названных «бархатной революцией».