Москва, 25 февраля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Российско-армянские соглашения после прихода к власти Никола Пашиняна потеряли часть своего реального содержания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Положения, которые записаны в декларациях, могут иметь разное наполнение в зависимости как от объективных, так и от субъективных факторов, что хорошо опять-таки видно на примере российско-армянских отношений при разных лидерах. Если при том же Роберте Кочаряне и отчасти при Серже Саргсяне мы реализовывали положения, которые там были записаны, такие как регулярная сверка часов по внешнеполитической проблематике, поддержка друг друга в международных организациях, то после 2018 года ситуация приобрела другой характер», — сказал эксперт.

Напомним, что Никол Пашинян стал премьер-министром Армении в 2018 года в результате серии массовых антиправительственных акций, названных «бархатной революцией».