Алма-Ата, Казахстан, , 02:24 — REGNUM Казахстанский диссидент Ермек Тайчибеков, осужденный на 10 лет заключения строгого режима Ауэзовским судом г. Алма-Аты в декабре 2021 года, обратился с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву. ИА REGNUM приводит документ полностью, с сохранением орфографии и пунктуации.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Здравствуйте, Касым-Жомарт Кемелевич! Поздравляю Вас с победой в борьбе за власть, которую Вы успешно одержали в январе 2022 года. Если Вы помните, я в ноябре-декабре 2019 года много раз аргументированно обращался к Вам, о необходимости стать настоящим президентом, на законных основаниях.

Теперь Вы подлинный глава государства! С чем Вас искренне поздравляю. Желаю Вам и Вашему сыну Тимуру крепкого здоровья и долголетия.

Для укрепления Вашей власти мало сменить первых руководителей правительства, парламента.

Необходимо реорганизовать структуры МВД, Национальной Гвардии, КНБ, Министерства обороны, Генеральной Прокуратуры. За счет реструктуризации подведомственных подразделений. В течение полугода.

Это я Вам даю совет, чтобы Вы через год не оказались на месте Масимова Карима Кажымкановича или Самата Абиша. Ваша победа не окончательная, Ваши противники в шоке. Не дайте им перегруппироваться, объединиться и одолеть Вас.

Я обращаюсь к Вам не только как гражданин к гражданину, а как казах к казаху. Только мир, дружба, согласие с русскими и с Россией есть залог успешного процветания казахов, как тактически, так и стратегически.

Когда я призываю предоставить Русскому языку государственный статус, я не постулирую о том, чтобы запретить казахский язык в Казахстане, как утрированно понимают мои недоброжелатели. Я хочу, чтобы в республике Казахстан было два государственных языка, Русский и казахский. Для баланса, для равновесия, во имя мира и межнационального согласия, руководствуясь и опираясь на Международный пакт о гражданских и политических правах и свободах, ратифицированный Парламентом РК в 2006 году и на всеобщую декларацию о равноправии.

Когда я пишу и говорю о том, что необходимо на государственную службу принимать не только казахов, но и представителей других этносов, я не призываю выгнать всех казахов и заменить их русскими, как превратно понимаю мои оппоненты.

Я лишь имею в виду, что если русских в Казахстане 25%, то в органах полиции, юстиции, прокуратуры, каждый четвертый сотрудник, получающий заработную плату из государственного бюджета должен быть европейцем. А не как сейчас, когда русских в структурах государственного управления Казахстана менее 1% и то, как правило занимаю низовые должности.

Мои предположения адекватные, объективные, здравомыслящие. Особенно, в условиях того, что официальные отношения РФ и РК скреплены договором о вечной дружбе, Казахстан и Россия находятся в совместных союзах и блоках, как ШОС, СНГ, ЕАС и ОДКБ.

До сих пор главные русофобы и публичные противники Кремля, такие как Айдос Сарым, являются депутатом Парламента, Мухтар Тайжан состоит в НСОД, а Кул-Муххамед Мухтар Абрарович, апологет антироссийской, антирусской, антипутинской политики в Казахстане занимает не просто должность одного 52 сенаторов, но и руководит профильным комитетом по международным делам, обороне и безопасности.

Согласно Конституции РК, процесс назначения руководства КНБ, Генерального Прокурора, Председателя Верховного Суда, Министра Обороны проходит согласованные именно через этот комитет Сената, возглавляемый человеком, выходцем из КНР, родоначальник казахского национал-фашизма, исламизма и морально-нравственных ценностей ненависти к русским, к русскому языку, к Российской Империи, СССР и РФ, а также к Кремлю и Путину В.В.

Касым-Жомарт Кемелевич, пора повернуться лицом к России, к Русскому миру, быть настоящим другом Кремля.

На основании вышеизложенного, настоятельно и убедительно прошу Вас:

1. Повысить статус Русского языка до государственного уровня с закреплением в Конституции РК и во всех законодательных, соответствующих актах.

2. Обеспечить в соответствии с Конституцией пропорциональное соответствие и присутствие всех этносов среди госслужащих, работников бюджетной сферы, отдельно прописать достижения и соблюдение 25% европейцев в силовых структурах власти Казахстана от кадровой численности.

3. Отозвать мандат депутатов Парламента и Сената у Айдос Сарыма, Кул-Мухаммеда Мухтара.

4. Признать Крым российской юрисдикцией.

5. Признать суверенитет и независимость государств: Южная Осетия, Абхазия, ДНР, ЛНР.

6. Ввиду достаточного количества российских граждан, постоянно проживающих в Казахстане, позволить политическим партиям РФ, таким как Единая Россия, КПРФ, ЛДПР открыть филиалы в РК.