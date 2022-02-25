Петропавловск-Камчатский, 25 февраля 2022, 02:18 — REGNUM Спецоперация России на Украине это принуждение к миру. Точно также в 2008 году удалось предотвратить захват и уничтожение Абхазии и Южной Осетии. Так прокомментировали решение президента Владимира Путина 24 февраля в общественном объединении «Сердце Камчатки».
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
Читайте также: Большой войны не будет — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, крупномасштабной войны между Россией и Украиной с привлечением НАТО не будет. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Он считает, что цель ударов — восстановление границ ДНР и ЛНР.