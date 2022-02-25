Петропавловск-Камчатский, , 02:18 — REGNUM Спецоперация России на Украине это принуждение к миру. Точно также в 2008 году удалось предотвратить захват и уничтожение Абхазии и Южной Осетии. Так прокомментировали решение президента Владимира Путина 24 февраля в общественном объединении «Сердце Камчатки».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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«Это избавление России от военных угроз, которые НАТО последовательно создавали и наращивали у наших границ. Это не операция против мирного населения. Это операция по спасению жизней людей на Донбассе и предотвращению нападения на Россию. Целью станет только военная инфраструктура, направленная на Донбасс и Россию. Безопасность гарантирована и украинским военнослужащим, если они откажутся исполнять преступные приказы киевских властей и сложат оружие», — написали на странице объединения в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, крупномасштабной войны между Россией и Украиной с привлечением НАТО не будет. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Он считает, что цель ударов — восстановление границ ДНР и ЛНР.