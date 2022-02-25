Ростов-на-Дону, , 02:16 — REGNUM В небе над Ростовской областью прошли плановые учения истребителей Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа (ЮВО) по перехвату условного нарушителя воздушной границы. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ЮВО.

Су-30СМ Дарья Антонова © ИА REGNUM

пресс-служба ЮВО «Более 20 лётчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства».

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ, поднятые в воздух в составе пар, после перегруппировки «отработали задачи одиночно, в составе пар, звеньев и групп».

Также пилотами были выполнены специальные упражнения, включающие фигуры высшего пилотажа, отработанные как на сверхмалых высотах, так и на высотах до пяти тысяч метров.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать беспилотную зону над Украиной, так как подобное решение приведёт к прямому столкновению альянса с Россией.

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