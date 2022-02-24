Кишинёв, 25 февраля, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения ввел парламент Молдавии сроком на 60 дней из-за ситуации вокруг Украины. Соответствующее решение законодательный орган принял в ходе экстренного заседания 24 февраля, прямая трансляция которого велась его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней», — заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Проект документа был одобрен всеми депутатами единогласно. В ситуации ЧП власти Молдавии смогут регулировать режим пересечения границы, вводить комендантский час, а также запрещать массовые собрания людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля правительство Молдавии призвало парламент республики ввести режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. Отмечалось, что молдавские власти уже готовятся к приему беженцев с украинской территории.