Женева, Швейцария, , 02:14 — REGNUM Сумму в размере $3,5 млн решила выделить Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на оказание срочной гуманитарной помощи населению страны. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус 24 февраля в ходе брифинга.

Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Он отметил, что уровень поддержки может возрасти после того, как будет произведена оценка потребностей. Глава ВОЗ рассказал, что глубоко обеспокоен состоянием здоровья жителей Украины на фоне «эскалации кризиса».

Гебрейесус призвал обеспечить «устойчивый и безопасный доступ к гуманитарной помощи». Кроме того, он подчеркнул, что система здравоохранения Украины должна продолжать работу, а учреждения здравоохранения, медицинский транспорт медиков и пациентов необходимо обезопасить. Руководитель ВОЗ добавил, что его организация продолжит наблюдение и будет информировать о подобных происшествиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс написал в Twitter о том, что учреждение готово оказать Украине срочную финансовую помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк объявил о готовности помочь Украине