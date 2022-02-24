Москва, 25 февраля, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил о потерях среди украинских военнослужащих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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»По предварительным данным, на сегодня мы потеряли 137 наших граждан, из них 10 — офицеров. Ранено — 316. На нашем острове Змеиный все пограничники погибли», — заявил Зеленский.