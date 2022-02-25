Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Срочную финансовую помощь готов оказать Киеву Всемирный банк в условиях специальной военной операции России, которая проходит на Украине. Об этом сообщил глава организации Дэвид Мэлпасс 24 февраля на своей странице в Twitter.

Кредит Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По его словам, Всемирный банк прорабатывает варианты такой поддержки. Мэлпасс отметил, что учреждение планирует использовать «все имеющиеся средства финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования» на то, что наблюдается в стране.

По мнению главы организации, текущие «разрушительные события» на Украине будут иметь «далеко идущие экономические и социальные последствия». Он добавил, что Всемирный банк тесно координирует свои действия с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы оценить эффект от их выполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля вице-канцлер, министр по делам экономики и проблемам климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в настоящее время Германия не имеет возможностей, чтобы оказать Украине реальную помощь.

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