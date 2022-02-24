Белград, 25 февраля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Сегодняшний кризис на Украине является следствием агрессивной политики США, Великобритании и ЕС, которые фактически подтолкнули народ этой страны к гибели. Такое мнение высказал ИА REGNUM лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Nasasrbija.rs Младжан Джорджевич

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По словам политика, Россия имела полное право потребовать от НАТО гарантии безопасности для своей территории, которые так и не получила. Тем временем ситуация в ДНР и ЛНР усугубилась, и Россия должна была заступиться за свой народ на этих территориях, считает Джорджевич.

«В любом случае, речь идет о конфликте двух братских народов. Сербия прошла через такой конфликт, и поэтому мне хотелось бы, чтобы он как можно скорее закончился, и чтобы народ Украины понял, что русские им не враги. Нужно договориться с Россией», — рассказал Джорджевич.

Он подчеркнул, что позиция сербского народа по отношению к конфликту на Украине предельно ясна — Сербия выступает за мир, но при этом считает, что Россия имеет право получить гарантии безопасности со стороны НАТО.

«Мы выступаем за то, чтобы Россия и Украина уладили свои отношения без вмешательства США, Великобритании или ЕС. С другой стороны, не совсем понятно, как поступит руководство Сербии, так как президент Александр Вучич до сих пор славился своим умением усиживать на двух стульях. Его к власти привел Запад для того, чтобы он выполнял их повестку дня касательно независимости Косово, уничтожения Республики Сербской, возвращения к власти в Черногории Мило Джукановича. Теперь Вучич оказался в ситуации, когда уже невозможно усидеть на этих двух стульях», — отметил Джорджевич.

По мнению политика, президент Вучич использовал свое мнимое русофильство только для предвыборных нужд, так как 90% его избирателей с симпатией смотрит в сторону России.

«Сейчас Запад потребует от президента Сербии выбрать сторону, но я верю, что Вучич в очередной раз попытается увильнуть. Он не примет конкретного решения, а лишь пожалуется на давление, которое на него оказывает международное сообщество», — сказал Джорджевич.

Политик считает, что слова Вучича о том, что Сербия осудит признание ДНР и ЛНР Россией тогда, когда Владимир Зеленский осудит агрессию НАТО против СР Югославии — лишь маркетинг.

«Он пытается и из этой ситуации выйти неопределившимся. Что касается самой Украины, она не признала Косово и во время агрессии против СРЮ в 1999 году тогдашнее украинского руководство осудило действия НАТО. Так что Вучич не совсем прав. По моему мнению, президент Сербии должен был бы четко заявить о том, что его страна не будет ни при каких условиях участвовать в санкциях против России. Это та красная линия, которую любое руководство Сербии не должно переступать. Остается вопрос, уступит ли Вучич под давлением Запада и присоединится ли антироссийским санкциям», — резюмировал Джорджевич.

Напомним, что ранее Александр Вучич призвал украинского коллегу Владимира Зеленского осудить агрессию НАТО против Югославии в 1999 году. По словам Вучича, только после того он сам может осудить признание ДНР и ЛНР Россией.