Москва, 25 февраля 2022, 01:49 — REGNUM На территории Украины могут возникнуть несколько новых государств. Об этом 25 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM российский историк, сотрудник Института российской истории РАН Владимир Артамонов.
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«Видимо, помимо независимых двух независимых республик Донбассе скоро появится еще и третья — Новороссия, со столицей в Харькове», — заявил историк.
По мнению историка, возможно создание дружественной России Украины от Волыни до Полтавы со столицей в Киеве.
«Вся гуманитарная политика на этих территориях должны быть пересмотрена. Условно говоря, все памятники Мазепе — демонтировать"Ю — заключил Артамонов.
Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по принуждению Украины к миру.