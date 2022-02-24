Москва, 25 февраля, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Денежные средства за отменённый авиарейс в Лондон вернёт пассажирам авиакомпания «Аэрофлот», либо предложит поменять маршрут. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба авиакомпании.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэрофлот

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Авиарейс SU 2578 из Москвы в Лондон должен был состояться 25 февраля 2022 года, но был отменён в связи с приостановкой управлением гражданской авиации Великобритании лицензии «Аэрофлота» на совершение полетов в Соединенное Королевство.

Пассажирам предлагается выбрать либо вынужденный возврат денежных средств, либо они могут перебронировать билеты на альтернативный маршрут, либо выбрать другую дату вылета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сокращении французской авиакомпанией Air France количества рейсов из Парижа в Москву за неделю с 12 до семи.