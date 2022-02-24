Вашингтон, 25 февраля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что произошедшее на Украине стало следствием политики Джо Байдена. Круз также считает, что администрация Байдена не сможет повлиять на происходящее.

U.S. Senate Тед Круз

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«Путин осмелился вторгнуться на Украину из-за катастрофических ошибок, сделанных Джо Байденом. Слабость провоцирует агрессию. Единственное, что может заставить наших противников взять паузу — сила и решимость, но чиновники Байдена-Харрис, кажется, неспособны даже на слабый намёк», — пишет Круз в своём аккаунте в «Твиттере».

Напомним, ранее американская администрация объявила о новых санкциях против России в связи с её операцией на Украине.