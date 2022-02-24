Москва, 25 февраля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Когда окончательно стало понятно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, несмотря на заверения западных «партнёров», что те надавят на Киев, Кремль сделал блестящий дипломатический блицкриг — официально признал ЛНР и ДНР. Об этомпишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Kremlin.ru Владимир Путин

На экстренном заседании Совета безопасности России, где обсуждалось признание донбасских республик, президент РФ Владимир Путин сделал несколько важных заявлений. В частности, о том, что Киев, опираясь на вооруженные силы Украины, стал фактором «анти-Россия», а потому страна должна была быть демилитаризована.

Насильственно или добровольно это будет сделано — выбор предоставлен киевским властям. Постмайданная украинская государственность является на данный момент главной угрозой стратегической безопасности в Европе. Решение проблемы Украины изменит расстановку сил на европейской части континента, и именно это — ключевая задача России.

Очередной шанс Украине Владимир Путин дал на пресс-конференции 23 февраля — он потребовал от Киева признать Крым российским, отвести войска от границ областей, и провести демилитаризацию страны. Зеленский и его команда не выполнили ни один из этих пунктов, а потому военную украинскую инфраструктуру придётся принудительно утилизировать, пишет РУССТРАТ.

Эксперты добавляют, что не является тайной, что нынешняя Украина — западный проект, а подобную «анти-Россию» нужно ликвидировать для собственной безопасности, чтобы после политически выстроить нечто новое. И сейчас можно наблюдать строительство новой геополитической планетарной реальности.