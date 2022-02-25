Париж, , 01:32 — REGNUM Число рейсов из Парижа в Москву, которые за неделю выполняет французская авиакомпания Air France, будет сокращено с 25 февраля с 12 до 7. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя организации.

Самолет Air France Joe Ravi

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Отмечается, что в российскую столицу будут отправлять по одному самолету в день, и воздушное судно не будет оставаться на ночь в РФ из-за «неясной ситуации». В Air France напомнили, что авиакомпания также осуществляет полеты в Санкт-Петербург, по которым пока нет никаких изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Air France отменила все рейсы между Парижем и Киевом запланированные на 22 февраля. Такое решение организация приняла «с учетом ситуации на месте и в качестве меры предосторожности».

Читайте также: Air France отменяет полёты в Киев