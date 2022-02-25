Москва, , 01:27 — REGNUM Россия желает поддерживать тесные и взаимовыгодные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Напомним, что 22 февраля в Москве между Россией и Азербайджаном была заключена Декларация о союзническом взаимодействии.

«Прежде всего, это не единственный документ подобного рода, который заключала Россия с государствами Закавказья. Ещё в 2000 году при Роберте Кочаряне документ практически идентичного содержания и с аналогичным названием был подписан между Россией и Арменией. Таким образом, символически взаимоотношения и диалог Москвы с Ереваном и Баку выводятся на равный уровень. То есть, отношения Москвы с Баку и Ереваном в формулировках и логикой подписанных документов определяются, как «союзническое взаимодействие», — сказал эксперт.