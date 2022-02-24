Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 февраля ростом, отреагировав на введение против России новых американских санкций. Больше других прибавил Nasdaq.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 92,07 пункта (0,28%), до уровня 33 223,83 пункта. S&P 500 подорожал на 63,20 пункта (1,50%), до уровня 4288,70 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 436,10 пункта (3,34%), до уровня 13 473,58 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,90 (0,98%), до уровня $93,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля резко укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 24 февраля.