Киев, 25 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о тотальной мобилизации. Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Мобилизация будет проведена во всех украинских областях, говорится в тексте подписанного Зеленским документа, она затронет всех военнообязанных и резервистов.

Напомним, ранее Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.