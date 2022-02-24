Зеленский объявил всеобщую мобилизацию
Киев, 25 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о тотальной мобилизации. Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский
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Мобилизация будет проведена во всех украинских областях, говорится в тексте подписанного Зеленским документа, она затронет всех военнообязанных и резервистов.
Напомним, ранее Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.