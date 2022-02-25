Киев, , 01:12 — REGNUM Чрезвычайный саммит ЕС, в котором участвуют лидеры стран Евросоюза, должен поддержать миротворческую операцию ООН на Украине. Об этом 25 февраля написал в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, он призвал участников встречи ввести антироссийские санкции, предполагающие отключение РФ от межбанковской системы SWIFT, а также наложение эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Помимо этого, Зеленский попросил лидеров стран ЕС оказать помощь украинской армии в виде поставок вооружений и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Владимир Зеленский заявил, что мировым лидерам необходимо создать коалицию для противостояния российскому прецеденту Владимиру Путину.

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